Разрушительный ураган пронесся над территорией Брянской и Курской области 12 мая и, по сообщению синоптиков, направился в сторону Европейской части России, в частности Ростовской области. 13 и 14 мая в регионе ожидаются сильный ветер, дожди с грозами.

Синоптики рекомендуют жителям региона готовиться к резкому усилению ветра и непогоде. Сильные дожди и грозы пройдут в пятницу, 13 мая, в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Владимирской и Ростовской областях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС. По словам Вильфанда, в Ростовской области 13 и 14 мая ожидаются дождь, гроза и ветер до 22 м/с.

Что касается Каменска-Шахтинского, то, по данным метеопортала Gismeteo, максимальная скорость ветра в городе 13 мая — 15 м/с. Незначительные осадки ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем прогреется до 21 °C. 14 мая в городе будет пасмурно и дождливо, дневная температура воздуха +11…+14 °C. Скорость ветра 4-3 м/с.