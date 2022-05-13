С 1 сентября текущего года для учеников 5-9 классов школ Ростовской области будет внедрен курс по обеспечению индивидуальной информационной безопасности в Сети интернет.

Как сообщает региональная пресс-служба, на этих уроках дети будут обучаться обращению с персональными данными и развивать критическое мышление.

Кроме того, в перечень должностей педработников и руководителей образовательных организаций будет введена новая должность – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, который будет отвечать за принципы информационной безопасности среди детей и подростков.