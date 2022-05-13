На рынке труда в регионе сохраняется стабильная ситуация.

Как сообщает региональная пресс-служба, выступая на заседании в правительстве РО, губернатор Василий Голубев подчеркнул, что ситуация на рынке труда находится на отдельном контроле и он еженедельно заслушивает доклады на эту тему.

— Уровень регистрируемой безработицы сейчас 0,7%, и это ниже, чем в начале года. Численность безработных — несколько более 14 тыс. человек, что также на 3,1 тыс. меньше, чем в начале года. В банке вакансий региона – почти 55,5 тыс. вакансий», — сообщил В. Голубев.

Чиновник уточнил, что уровень общей безработицы в январе-марте составил 3,6%, и это также заметно ниже показателей января-марта 2021 года, когда уровень общей безработицы оценивался в 4,8%.