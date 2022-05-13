Исследование о стоимости загородных домов в 17 регионах страны приводит chelindustry.ru, ссылаясь на аналитический центр «ДомКлик».

Так, были взяты цены в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях, Краснодарском, Приморском, Красноярском и Пермском краях, республиках Татарстан и Башкортостан.

В указанных 17 регионах аналитики определили областные города и районы с минимальной стоимостью загородных домов по состоянию на 8 апреля 2022 года.

В частности, в Ростовской области самые дешевые загородные дома в Дубовском, Веселовском и Чертковском районах (660 тыс. руб., 720 тыс. руб. и 770 тыс. руб. соответственно). При этом средняя цена по региону составила 1,97 млн руб.