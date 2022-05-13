В соответствии с законопроектом органы исполнительной власти или уполномоченное ими учреждение будут самостоятельно запрашивать документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного взаимодействия для предоставления гражданам компенсации за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов напомнил, что с 2015 года предусмотрена компенсация платежей за капитальный ремонт в многоквартирном доме для определенных категорий граждан. Такая компенсация устанавливается законом субъекта Российской Федерации и может предусматривать как частичное освобождение инвалидов, так и полное или частичное освобождение неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный ремонт.

«Пожилые люди на личных приемах жалуются, что для получения льготы приходится ходить по инстанциям и собирать документы. Это неприемлемо: все эти сведения есть у органов власти», — отметил зампред.