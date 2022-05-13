Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев заявил, что лакокрасочная компания «Престиж», которая расположена в х. Старая Станица (Каменский район), подписала контракты на поставку продукции в Чеченскую Республику и Республику Дагестан.

– Предприятие постоянно развивается: внедряет инновационные технологии, модернизирует оборудование, – цитируют А. Савельева на сайте правительства области. – Введены в эксплуатацию цеха по производству красок на водяной основе и жестяной тары. Также завод производит высококачественную молотковую эмаль, грунт-эмаль по ржавчине, матовою эмаль и грунтовку.

Контроль качества продукции проходит на каждом этапе производства. Кроме того, компания «Престиж» является участником системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Сегодня на предприятии трудятся порядка 600 человек.