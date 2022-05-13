Чиновники назвали сроки капитального ремонта на 2024-2026 годы.

В своем докладе глава администрации В. Шевченко указал, что капитальный ремонт гимназии № 12 запланирован на 2024-2026 годы.

Напомним, в 2013 году из-за трещин в стенах и проседания грунта под старым зданием гимназии образовательный процесс был приостановлен, все занятия переведены в помещение советской постройки. Несколько лет шла речь о сносе аварийного исторического здания, но под давлением общественности решили его восстановить.

В течение почти десяти лет гимназия то появлялась в планах бюджета, то исчезала. Остается надеяться, что капремонт, наконец, проведут в заявленные сроки.