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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Каменск намерен улучшить демографическую ситуацию

Для этого чиновники подготовили план на ближайшие три года.

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Согласно докладу главы администрации В. Шевченко, среднегодовая численность постоянного населения города в 2019 году – 88 тыс. человек, в 2020 году — 87,4 тыс., в 2021-м – 86,6 тыс.

Постепенное снижение среднегодовой численности постоянного населения города происходит по причине естественной убыли населения: в 2019 году — 5,26 промилле, в 2020-м – 4,2 промилле, в 2021-м – 4,6 промилле.

В 2021 году демографическая ситуация в городе характеризовалось снижением показателя рождаемости в сравнении с предыдущим годом: в 2021 году — 7,98, в 2020 году — 8,29 на 1000 населения. 

В целях улучшения значений демографических показателей и стабилизации демографической ситуации в городе в 2021 году разработан план мероприятий по улучшению демографической политики до 2025 года. Концепция включает в себя 66 мероприятий по 8 направлениям, в том числе: 

  • сокращение уровня смертности населения, 
  • повышение рождаемости, 
  • укрепление здоровья населения, 
  • повышению качества жизни пожилых людей и инвалидов, 
  • укрепление института семьи, информационно-аналитическому обеспечению проведения демографической политики.

В период 2022-2024 годов будет продолжено осуществление мероприятий, направленных на сокращение уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений.

В результате реализации мероприятий предполагается дальнейшее снижение темпов естественной убыли населения города за счет снижения смертности и повышения рождаемости. 

Прогнозируется среднегодовая численность постоянного населения города: в 2022 году – 86,6 тыс. человек, в 2023-м – 86,5 тыс., в 2024-м – 86,5 тыс.  

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