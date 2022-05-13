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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 13 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 13 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 мая 2022 года.

  • День Черноморского флота ВМФ России. День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. День был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года.
    День охранно-конвойной службы МВД России. День работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, или, как его еще называют, День конвоира, отмечается в России ежегодно 13 мая, согласно приказу МВД РФ от 23 октября 2002 года № 1026 «Об объявлении даты образования охранно-конвойных подразделений милиции».
    День для своего праздника конвоиры выбрали в память о 13 мая 1938 года, когда Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Эта дата считается днем образования службы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
    Однако историю можно отсчитывать и с другой даты. В 1886 году Александр III издал предписание о создании в Российской Империи конвойных команд, а спустя 21 год, в 1907-м, был утвержден первый Устав конвойной службы.
  • Яков Теплый. Церковь в этот день чествует Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.
    С Якова (Иакова), то есть с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».
    В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

Знаменательные даты и события

  • 1754 Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк
  • 1836 Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск
  • 1950 В английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1»
  • 1958 Зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcro
  • 1991 Впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести»
  • 2000 В России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них

Персоны

  • 1840  — 1897
    Альфонс Доде
    французский прозаик и драматург
  • 1857  — 1932
    Рональд Росс
    индийский врач, Нобелевский лауреат
  • 1861  — 1930
    Фритьоф Нансен
    норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат
  • 1901  — 1956
    Александр Фадеев
    советский писатель и общественный деятель
  • 1929  — 1988
    Чет Бейкер
    американский джазовый музыкант
  • 1937  — 1995
    Роджер Желязны
    американский писатель-фантаст
  • 1939  — 2002
    Валерий Лобановский
    советский и украинский футбольный тренер

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