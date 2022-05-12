Временное ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центра России Росавиация продлила до 19 мая 3.45 по московскому времени. Об этом сообщается на информационном портале ведомства.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиаперевозчикам рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Другие российские аэропорты функционируют в штатном режиме.

Напомним, временное ограничение полетов в ряд аэропортов России было введено в ночь на 24 февраля и с этого момента неоднократно продлевалось.