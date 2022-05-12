В лечебно-профилактические организации донского региона за помощью по поводу укуса клещами по состоянию на 11 мая обратилось 723 человека, из них 298 детей до 14 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По информации ведомства, максимальное число пострадавших от клещей зарегистрировано в Ростове (127 человек), Шахтах (52), Таганроге (45), Волгодонске (49), Новошахтинске (29), Сальском (28), Семикаракорском (26), Песчанокопском (25) районах.

Кроме того, от клещей заразился крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ, лабораторно подтвержденный случай) житель Новошахтинска. Инфицирование произошло в х. Дальнем Пролетарского района.

По данным помощника энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирины Горбачевой, в Каменске за весь теплый период от клещей пострадали 9 человек, из них 5 детей.