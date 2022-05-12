Это следует из отчета сити-менеджера Владимира Шевченко, опубликованном на официальном сайте администрации.

Отчет посвящен достигнутым показателям и прогнозируемым планам на будущее.

Например, в отчете есть пункт: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Так вот, в 2020 году, согласно отчету, данный показатель удалось снизить до 38,68%

В 2021-м – до 18,5% за счет проведения ремонта верхних слоев асфальтобетонных покрытий на дорогах Каменска. В текущем году прогнозируется сохранить динамику снижения показателя до 18,0% за счет:

увеличения площади проведенного ремонта верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог улично-дорожной сети города: ул. Профильная; ул. Ворошилова, ул. Освобождения; ул. Лиховская;

выполнения работ по ремонту (полная замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия) дорог по ул. Максима Горького, ул. Сафонова, пер. Коммунистического, пер. Крупской, ул. Пушкина мкр. Лиховской, ул. Огородная.

В 2023 – 2024 годах планируется сохранить дальнейшую динамику снижения доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям (до 17,5% в 2023 году и 17% в 2024-м), за счет ежегодного проведения ремонта городских дорог.