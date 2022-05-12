Всех больных дончан с симптомами острой кишечной инфекции начали проверять на холеру. Пока в регионе заболевших не выявлено. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Также в Ростовской области продолжается исследование воды поверхностных водоемов на наличие вибриофлоры. С 18 апреля этого года исследовано 516 проб, патогенные холерные вибрионы не обнаружены.

Специалисты ведомства напоминают, что при появлении симптомов кишечной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.