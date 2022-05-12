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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 12 мая
Фото из архива 2013 года.

общество

Какой сегодня день: даты и события 12 мая

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 мая 2022 года.

  • Международный день медицинской сестры. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.
    Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.
  • Девять целителей. В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.
    По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.
    В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.
    Девять мучеников считались в народе также толкователями сновидений.

Знаменательные даты и события

  • 996 В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная
  • 1664 Состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале
  • 1731 Началось судоходство по Ладожскому каналу
  • 1945 Открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
  • 1945 Завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков
  • 2004 В Англиканской церкви введена должность веб-священника

Персоны

  • 1791  — 1859
    Сергей Аксаков
    русский писатель, литературный и театральный критик
  • 1828  — 1916
    Владимир Хохряков
    русский педагог-просветитель, краевед
  • 1867  — 1956
    Фрэнк Брэнгвин
    английский график и живописец
  • 1869  — 1946
    Карл Шуман
    немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион
  • 1874  — 1945
    Яков Гаккель
    русский инженер, конструктор, ученый-электротехник
  • 1902  — 1994
    Эрик Эриксон
    американский психолог и психоаналитик
  • 1907  — 2003
    Кэтрин Хепберн
    американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар»
  • 1914  — 1999
    Сол Стейнберг
    американский художник, мастер карикатуры
  • 1924  — 2008
    Анатолий Митяев
    советский писатель, сценарист, редактор
  • 1930  — 2012
    Владимир Ухин
    советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России
  • 1933  — 2010
    Андрей Вознесенский
    советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель
  • р. 1983
    Алина Кабаева
    российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель

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