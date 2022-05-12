общество
Какой сегодня день: даты и события 12 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 мая 2022 года.
- Международный день медицинской сестры. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.
Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.
- Девять целителей. В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.
По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.
В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.
Девять мучеников считались в народе также толкователями сновидений.
Знаменательные даты и события
- 996 В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная
- 1664 Состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале
- 1731 Началось судоходство по Ладожскому каналу
- 1945 Открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
- 1945 Завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков
- 2004 В Англиканской церкви введена должность веб-священника
Персоны
- 1791 — 1859
Сергей Аксаков
русский писатель, литературный и театральный критик
- 1828 — 1916
Владимир Хохряков
русский педагог-просветитель, краевед
- 1867 — 1956
Фрэнк Брэнгвин
английский график и живописец
- 1869 — 1946
Карл Шуман
немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион
- 1874 — 1945
Яков Гаккель
русский инженер, конструктор, ученый-электротехник
- 1902 — 1994
Эрик Эриксон
американский психолог и психоаналитик
- 1907 — 2003
Кэтрин Хепберн
американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар»
- 1914 — 1999
Сол Стейнберг
американский художник, мастер карикатуры
- 1924 — 2008
Анатолий Митяев
советский писатель, сценарист, редактор
- 1930 — 2012
Владимир Ухин
советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России
- 1933 — 2010
Андрей Вознесенский
советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель
- р. 1983
Алина Кабаева
российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель