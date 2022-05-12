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Депутаты каменской городской думы сорвали заседание
12 мая на внеочередном пленарном заседании не удалось собрать кворум для принятия решений.
На повестке дня стояло четыре вопроса. Один касался назначения даты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 7. Предполагалось также обсудить назначение председателя контрольно-счетной палаты.
Вечером накануне заседания все 19 депутатов подтвердили свою явку, но 12 мая кворум (требовалось присутствие 14 депутатов) так и не удалось собрать.
На заседание не явились народные избранники от «Справедливой России» и КПРФ. Коллеги посчитали это саботажем и приняли решение провести комиссию по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике.