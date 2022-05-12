12 мая на внеочередном пленарном заседании не удалось собрать кворум для принятия решений.

На повестке дня стояло четыре вопроса. Один касался назначения даты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 7. Предполагалось также обсудить назначение председателя контрольно-счетной палаты.

Вечером накануне заседания все 19 депутатов подтвердили свою явку, но 12 мая кворум (требовалось присутствие 14 депутатов) так и не удалось собрать.

На заседание не явились народные избранники от «Справедливой России» и КПРФ. Коллеги посчитали это саботажем и приняли решение провести комиссию по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике.