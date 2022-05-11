Донской регион опередил лишь Краснодарский край.

В Ростовской области более полумиллиона человек оказались нищими. Об этом пишет АиФ-Ростов, ссылаясь на Росстат.

Так, согласно исследованию, в 2021 году в регионе 502,1 тыс. человек получали доход ниже прожиточного минимума.

Это один из высоких показателей в Южном федеральном округе. Ростовская область опередила лишь Краснодарский край. Там за чертой бедности живут 567,8 тыс. человек.

Стоит отметить, что в Донском регионе за последние три года численность бедного населения не опускалась ниже отметки в 545,8 тыс. жителей.