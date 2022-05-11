Один из таких мусорных навалов красуется на пересечении пер. Башкевича и ул. Халтурина.

– У меня мусоровозы не могут контейнеры забрать из-за этого навала! – жалуется «ПИКу» директор ККП Валерий Лощилов. – Месяца два точно администрация города там и носа не кажет. Хотя, я думаю, в рамках контракта по несанкционированным свалкам они должны работать. С отделом ЖКХ у нас в последнее время контакта нет. Если раньше хоть как-то прислушивались, то сейчас никак.