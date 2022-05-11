анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 11 мая!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 19-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Вернулся долгожданный. Победный день 9 мая в нашем городе показал, как же люди соскучились по главному патриотическому празднику нашей страны. Каменчане вышли на улицы, чтобы отдать дань героизму прошлого и поддержать мужество на полях сражений в наши дни. Это не пафос, не высокопарные слова, это правда со слезами на глазах »2, 4-5
- Дороги Каменска легли на женские плечи. В городе назначен четвертый за полтора года директор департамента строительства и ЖКХ. /2-3
- Прессуют ли каменчан в Париже? Зарубежная пропаганда старается вызвать ненависть к русскоговорящим людям. Насколько это удается, мы узнали у каменчан, живущих за пределами страны. /16-17
- Импорт нам привезут без спроса. Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным способом. »6-7
- Колбаса из воды? Да пожалуйста. В ростовских магазинах начали продавать колбасу, где главное составляющее — вода. Каменские предприниматели пока сопротивляются новому тренду, но отмечают, что оптовые базы вовсю торгуют «постным» продуктом. /6