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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 11 мая!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 11 мая!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 19-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Читайте в номере:

  • Вернулся долгожданный. Победный день 9 мая в нашем городе показал, как же люди соскучились по главному патриотическому празднику нашей страны. Каменчане вышли на улицы, чтобы отдать дань героизму прошлого и поддержать мужество на полях сражений в наши дни. Это не пафос, не высокопарные слова, это правда со слезами на глазах »2, 4-5
  • Дороги Каменска легли на женские плечи. В городе назначен четвертый за полтора года директор департамента строительства и ЖКХ. /2-3
  • Прессуют ли каменчан в Париже? Зарубежная пропаганда старается вызвать ненависть к русскоговорящим людям. Насколько это удается, мы узнали у каменчан, живущих за пределами страны. /16-17
  • Импорт нам привезут без спроса. Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным способом. »6-7
  • Колбаса из воды? Да пожалуйста. В ростовских магазинах начали продавать колбасу, где главное составляющее — вода. Каменские предприниматели пока сопротивляются новому тренду, но отмечают, что оптовые базы вовсю торгуют «постным» продуктом. /6

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