Шесть высоких наград завоевали воспитанники школы оригинального жанра «Трюк жизни» на Международном фестивале-конкурсе сценических искусств «Эдельвейс».

Состязания юных талантов проходили с 29 апреля по 3 мая в Сочи. 25 участников «Трюка» в возрасте от 5 до 16 лет представили на конкурсе пять номеров в номинации «цирковое искусство». Мастерство юных артистов получило высокую оценку и восторженные отзывы членов жюри. По итогам конкурса все пять номеров каменчан завоевали высшие награды. Номер «Я лечу за тобой» (гимнастика, акробатика), «Пираты» (жонглирование), «Веселые скакалки», патриотический номер «Россия» – все эти номера завоевали 1-е места. Новый номер с хулахупами – 2 место.

За выступление каменчан жюри как лучшему коллективу присудило Гран при. По словам руководителя «Трюка жизни» Кристины Берлизовой, дети выступили достойно, хотя было много трудностей – некоторые трюки пришлось изменить в последний момент, но все справились и выступили отлично.

Изюминкой поездки стало выступление в сочинском парке «Ривьера», которое «Трюк жизни» устроил просто забавы ради. Поглазеть на талантливых каменчан собралась огромная толпа отдыхающих.

