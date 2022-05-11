общество
Какой сегодня день: даты и события 11 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 мая 2022 года.
- Березосок. Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них, то таким соком можно вылечить любого больного. Однако заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.
С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.
Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.
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