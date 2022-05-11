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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 11 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 мая

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 мая 2022 года.

  • Березосок. Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них, то таким соком можно вылечить любого больного. Однако заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.
    С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.
    Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.

Знаменательные даты и события

  • 330 Состоялась торжественная церемония освящения Константинополя
  • 868 В Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра»
  • 1881 Опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти
  • 1927 Основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар»
  • 1939 Начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол
  • 1964 Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

Персоны

  • 1720  — 1797
    Иероним Мюнхгаузен
    немецкий барон, знаменитый рассказчик
  • 1855  — 1914
    Анатолий Лядов
    русский композитор, дирижер и педагог
  • 1864  — 1960
    Этель Лилиан Войнич
    английская писательница, автор романа «Овод»
  • 1888  — 1963
    Герберт Спенсер Гассер
    американский психолог, Нобелевский лауреат
  • 1902  — 1985
    Кирилл Москаленко
    советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
  • 1904  — 1989
    Сальвадор Дали
    испанский художник-сюрреалист, писатель
  • 1907  — 1939
    Полина Осипенко
    советская летчица, Герой Советского Союза
  • 1937  — 2020
    Георгий Шенгелая
    советский и грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист
  • 1938  — 1990
    Венедикт Ерофеев
    советский писатель
  • 1945  — 1981
    Боб Марли
    ямайский музыкант стиля регги, композитор, гитарист

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