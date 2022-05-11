Губернатор Ростовской области В. Голубев поставил задачу отремонтировать дороги в регионе до 1 мая. Справились не все.

Об этом в правительстве рассказал глава Минтранса РО Владимир Окунев и подчеркнул, что качество выполняемых работ заставляет желать лучшего.

– Губернатор Ростовской области поставил перед муниципальными образованиями задачу устранить до 1 мая всю ямочность, образовавшуюся в зимний период. Однако далеко не все муниципалитеты справились с этой задачей. Более того, многие устранили дефекты дорожного покрытия только на бумаге, а на деле ситуация выглядит совсем не так радужно, как в представленных отчетах.

Чиновник также отметил, что, отчитываясь об устранении дефектов покрытия, выявленных в январе-феврале текущего года, многие забывают учитывать вновь образовавшуюся ямочность, которая появилась на дорогах существенно позже – в марте и апреле.

Среди муниципальных образований, работу которых по ремонту и содержанию автомобильных дорог В. Окунев назвал недостаточной, – Азовский, Веселовский, Зимовниковский, Кашарский, Обливский, Песчанокопский, Милютинский, Родионово-Несветайский, Каменский и Белокалитвинский районы, города Гуково, Батайск, Новошахтинск, Новочеркасск, Таганрог, Волгодонск.

К сожалению, Каменск-Шахтинский глава Минтранса не назвал, хотя всем очевидно, что в срок, установленный сверху, муниципалитет явно не справился.