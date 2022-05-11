Донской регион занял третье место среди российских областей, получивших наибольшее количество бюджетных мест в вузах.

Как сообщает региональная пресс-служба, Минобрнауки РФ огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2023/2024 годы.

Вузам Ростовской области выделили 17 878 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры.

Согласно распределению, ЮФУ получил 6099 бюджетных мест, ДГТУ будет обучать на бесплатной основе 4244 студента. ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова получил 2183 бюджетных места.

Всего бюджетные места были распределены 32 донским вузам и НИИ, в том числе филиалам.

Среди направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест: образование и педагогические науки (1824 места), информатика и вычислительная техника (1764), техника и технологии наземного транспорта (1496), клиническая медицина (1110), техника и технологии строительства (1085), машиностроение (862).