здоровье
В Каменске начинается бесплатная вакцинация животных
Специалисты ветеринарной службы Каменска до конца мая будут выезжать в различные точки города для бесплатной прививки домашних питомцев от бешенства.
Процедура разрешается в том случае, если вашему питомцу уже исполнилось два месяца. Оплачивается только шприц (можно принести свой).
Выездная бригада будет дежурить по следующему графику:
11 мая
- с 9.30 до 11.30 – перекресток ул. Ленина и пер. Красноармейский;
- с 11. 40 до 13.30 – ул. Арсенальная, 57;
- с 13.40 до 15.30 – пл. Щаденко (район сквера)
12 мая
- с 9.30 до 11.30 – п. Южный магазин «Копейка»;
- с 12.00 до 13.30 – п. Южный, ул. Алтайская (район «Сбербанка»);
- с 13.40 до 15.00 – перекресток ул. Горная, 34 и ул. Урожайной;
13 мая
- с 9.00 до 11.00 – ул. Артиллерийская, 20;
- с 11.30 до 13.30 – ул. Ямская, 30 район «пятачка»;
- с 13.40 до 15.00 – ул. Дачная, 33 (около гаражей);
16 мая
- с 9.00 до 11.00 – ул. Пивоварова (район старого кладбища);
- с 11.30 до 13.30 – ул. Подтелкова, 25а;
- с 14.00 до 15.30 – ул. Островского, 13а;
17 мая
- с 9.30 до 11.00 – Шахта, 32, ул. Степная (между домами № 5 и № 7, Октябрьский район);
- с 11.10 до 14.00 – 17 Шахта, Октябрьский район (возле магазина «Продукты»);
18 мая
- с 9.30 до 12.00 – перекресток ул. Танкистов и ул. Ватутина;
- с 12.30 до 15.00 – ул. Речная, 4;
19 мая
- с 9.30 до 12.00 – ул. Промышленная, 103;
- с 12.30 до 15.00 – мкр. Шахтерский, ул. Котовского, 20
20 мая
- с 9.00 до 11.00 – Каменный карьер, 32;
- с 11.30 до 14.00 – микрорайон Октябрьский у котельной;
23 мая
- с 9.00 до 10.30 – ул. Московская, 48 (район «Магнита»;
- с 11.00 до 13.00 – ул. Ворошилова, 143 (во дворе домов);
- с 13.30 до 15.00 – мкр. 60 лет Октября (район рынка около «Сбербанка»).
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (86365) 7-00-68.