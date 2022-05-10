Специалисты ветеринарной службы Каменска до конца мая будут выезжать в различные точки города для бесплатной прививки домашних питомцев от бешенства.

Процедура разрешается в том случае, если вашему питомцу уже исполнилось два месяца. Оплачивается только шприц (можно принести свой).

Выездная бригада будет дежурить по следующему графику:

11 мая

с 9.30 до 11.30 – перекресток ул. Ленина и пер. Красноармейский;

с 11. 40 до 13.30 – ул. Арсенальная, 57;

с 13.40 до 15.30 – пл. Щаденко (район сквера)

12 мая

с 9.30 до 11.30 – п. Южный магазин «Копейка»;

с 12.00 до 13.30 – п. Южный, ул. Алтайская (район «Сбербанка»);

с 13.40 до 15.00 – перекресток ул. Горная, 34 и ул. Урожайной;

13 мая

с 9.00 до 11.00 – ул. Артиллерийская, 20;

с 11.30 до 13.30 – ул. Ямская, 30 район «пятачка»;

с 13.40 до 15.00 – ул. Дачная, 33 (около гаражей);

16 мая

с 9.00 до 11.00 – ул. Пивоварова (район старого кладбища);

с 11.30 до 13.30 – ул. Подтелкова, 25а;

с 14.00 до 15.30 – ул. Островского, 13а;

17 мая

с 9.30 до 11.00 – Шахта, 32, ул. Степная (между домами № 5 и № 7, Октябрьский район);

с 11.10 до 14.00 – 17 Шахта, Октябрьский район (возле магазина «Продукты»);

18 мая

с 9.30 до 12.00 – перекресток ул. Танкистов и ул. Ватутина;

с 12.30 до 15.00 – ул. Речная, 4;

19 мая

с 9.30 до 12.00 – ул. Промышленная, 103;

с 12.30 до 15.00 – мкр. Шахтерский, ул. Котовского, 20

20 мая

с 9.00 до 11.00 – Каменный карьер, 32;

с 11.30 до 14.00 – микрорайон Октябрьский у котельной;

23 мая

с 9.00 до 10.30 – ул. Московская, 48 (район «Магнита»;

с 11.00 до 13.00 – ул. Ворошилова, 143 (во дворе домов);

с 13.30 до 15.00 – мкр. 60 лет Октября (район рынка около «Сбербанка»).

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (86365) 7-00-68.