общество
Какой сегодня день: даты и события 10 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 мая 2022 года.
- Семен Ранопашец. В этот день Русская православная церковь почитает Симеона сродника Господня — священномученика, одного из 70 апостолов. Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. В правление императора Траяна (98-117), гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.
Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.
С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».
Знаменательные даты и события
- 1503 Христофор Колумб открыл Каймановы острова
- 1906 Состоялось открытие первой Государственной Думы России
- 1917 Основана Российская книжная палата
- 1978 Начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя»
- 2005 В Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста
Персоны
- 1773 — 1829
Томас Юнг
английский ученый, физик, астроном и востоковед
- 1796 — 1843
Никита Муравьев
русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов
- 1826 — 1889
Михаил Салтыков-Щедрин
русский писатель-прозаик, сатирик
- 1850 — 1931
Томас Липтон
шотландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании
- 1864 — 1946
Леон Гомон
французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа
- 1897 — 1968
Василий Соколовский
советский военачальник, Маршал Советского Союза
- р. 1938
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французская актриса кино, театра и телевидения, певица
- р. 1950
Наталья Бондарчук
советская и российская актриса, режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ
- р. 1951
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советский и российский эколог, ученый-географ, профессор
- р. 1955
Александр Друзь
российский телеведущий, участник интеллектуальных игр, инженер
- 1956 — 1995
Владислав Листьев
советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ