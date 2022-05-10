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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 10 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 10 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 мая 2022 года.

  • Семен Ранопашец. В этот день Русская православная церковь почитает Симеона сродника Господня — священномученика, одного из 70 апостолов. Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. В правление императора Траяна (98-117), гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.
    Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.
    С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Знаменательные даты и события

  • 1503 Христофор Колумб открыл Каймановы острова
  • 1906 Состоялось открытие первой Государственной Думы России
  • 1917 Основана Российская книжная палата
  • 1978 Начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя»
  • 2005 В Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста

Персоны

  • 1773  — 1829
    Томас Юнг
    английский ученый, физик, астроном и востоковед
  • 1796  — 1843
    Никита Муравьев
    русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов
  • 1826  — 1889
    Михаил Салтыков-Щедрин
    русский писатель-прозаик, сатирик
  • 1850  — 1931
    Томас Липтон
    шотландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании
  • 1864  — 1946
    Леон Гомон
    французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа
  • 1897  — 1968
    Василий Соколовский
    советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • р. 1938
    Марина Влади
    французская актриса кино, театра и телевидения, певица
  • р. 1950
    Наталья Бондарчук
    советская и российская актриса, режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ
  • р. 1951
    Виктор Рудский
    советский и российский эколог, ученый-географ, профессор
  • р. 1955
    Александр Друзь
    российский телеведущий, участник интеллектуальных игр, инженер
  • 1956  — 1995
    Владислав Листьев
    советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ

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