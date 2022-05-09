Утро 9 мая в Каменске посвящено празднованию великого для нашей страны праздника День Победы.

На митинге в честь великой даты – 77-й годовщины Победы – молодежь поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. Их в городе осталось мало, всего 19 человек, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, но некоторые из героев, а также труженики тыла, дети войны пришли на торжественную часть на площадь Труда.

Военнослужащие каменских воинских частей устроили на площади выставку военной техники с символом Z.

После митинга бесконечными колоннами под песни военных лет прошел по проспекту «Бессмертный полк». Самое отрадное, что в строю шли с портретами своих дедов и прадедов-героев дети и молодежь.

Праздник в Каменске сегодня отмечают громко и достойно.

С Днем, Победы!