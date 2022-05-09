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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В День Победы по Ростову пройдут «Тигры», «Рыси» и «Тайфуны»

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 мая 2022 года.

  • День Победы. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная для советского народа Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить без огромных потерь…
    9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.
    9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева моря до Черного, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 до 13 млн человек, применялось от 6 до 20 тыс. танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тыс. орудий и минометов, от 7 до 19 тыс. самолетов.
    9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.
    На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.
    День Великой Победы советского народа — символ непоколебимого духа и героизма. Ради мира на Земле сложили свои головы на алтарь Отечества более 27 млн советских людей.
    День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывает и носит как символ связи поколений и памяти о Великой Победе.
    Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений, военные парады, праздничные салюты и многое другое.
    Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». К настоящему времени акция охватывает более 80 государств и территорий.

Знаменательные даты и события

  • 1791 Князь Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в Таврическом дворце
  • 1944 Севастополь освобожден от фашистских захватчиков
  • 1945 Учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
  • 1960 Состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище
  • 1994 Учреждены орден и медаль Жукова
  • 1995 В Москве состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы на Поклонной горе
  • 2006 В России утверждено почетное звание «Город воинской славы»

Персоны

  • 1778  — 1850
    Жозеф Луи Гей-Люссак
    французский физик, химик, открывший бор, изобретатель
  • 1837  — 1895
    Адам Опель
    немецкий бизнесмен, основатель компании Opel
  • 1852  — 1931
    Альберт Абрахам Майкельсон
    американский физик, Нобелевский лауреат
  • 1874  — 1939
    Говард Картер
    английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона
  • 1877  — 1961
    Архиепископ Лука
    русский хирург и духовный писатель
  • 1914  — 1986
    Тенцинг Норгей
    непальский шерпа, альпинист, покоритель Эвереста
  • 1916  — 1978
    Альдо Моро
    итальянский государственный и политический деятель
  • 1924  — 1997
    Булат Окуджава
    советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист
  • 1928  — 2012
    Барбара Энн Скотт
    канадская фигуристка, олимпийская чемпионка
  • р. 1938
    Виктор Данилов-Данильян
    советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор
  • р. 1949
    Билли Джоэл
    американский автор-исполнитель песен и пианист
  • 1959  — 2019
    Сергей Доренко
    российский журналист, теле и радиоведущий
  • р. 1967
    Федор Бондарчук
    российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий
  • 1969  — 2017
    Роберт Майлз
    итальянский диджей и композитор, один из родоначальников стиля Dreamhouse

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