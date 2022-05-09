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Какой сегодня день: даты и события 9 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 мая 2022 года.
- День Победы. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная для советского народа Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить без огромных потерь…
9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.
9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева моря до Черного, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 до 13 млн человек, применялось от 6 до 20 тыс. танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тыс. орудий и минометов, от 7 до 19 тыс. самолетов.
9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.
На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.
День Великой Победы советского народа — символ непоколебимого духа и героизма. Ради мира на Земле сложили свои головы на алтарь Отечества более 27 млн советских людей.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывает и носит как символ связи поколений и памяти о Великой Победе.
Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений, военные парады, праздничные салюты и многое другое.
Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». К настоящему времени акция охватывает более 80 государств и территорий.
Знаменательные даты и события
- 1791 Князь Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в Таврическом дворце
- 1944 Севастополь освобожден от фашистских захватчиков
- 1945 Учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- 1960 Состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище
- 1994 Учреждены орден и медаль Жукова
- 1995 В Москве состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы на Поклонной горе
- 2006 В России утверждено почетное звание «Город воинской славы»
Персоны
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французский физик, химик, открывший бор, изобретатель
- 1837 — 1895
Адам Опель
немецкий бизнесмен, основатель компании Opel
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- 1874 — 1939
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английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона
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