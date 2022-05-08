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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 8 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 8 мая

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 мая 2022 года.

  • День матери. Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери (Mother’s Day).
    Этому празднику уже более ста лет. Хотя истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.
  • Марк Ключник. В этот день отмечается память Марка — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы.
    В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».
    По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».
  • Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне
  • День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России
  • День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России
  • День памяти святых жен-мироносиц 

Знаменательные даты и события

  • 1910 Состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой
  • 1945 Подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы
  • 1945 Завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск
  • 1949 В Берлине торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом
  • 1965 В СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой»
  • 1967 Состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата»

Персоны

  • 1744  — 1818
    Николай Новиков
    русский просветитель, издатель, журналист
  • 1770  — 1830
    Василий Пушкин
    русский поэт, дядя А.С. Пушкина
  • 1779  — 1831
    Константин Романов
    русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант
  • 1848  — 1903
    Поль Гоген
    французский живописец, скульптор-керамист и график
  • 1849  — 1919
    Вера Засулич
    русская революционерка и писательница
  • 1902  — 1994
    Андре Львов
    французский микробиолог, Нобелевский лауреат
  • 1903  — 1971
    Фернандель
    французский актер, знаменитый комик
  • 1906  — 1977
    Роберто Росселлини
    итальянский кинорежиссёр
  • 1934  — 2019
    Евгений Крылатов
    советский и российский композитор, народный артист России
  • р. 1946
    Юрий Мамин
    советский и российский режиссер, сценарист, телеведущий, актер
  • р. 1962
    Валерий Тодоровский
    российский режиссер, сценарист, продюсер

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