общество
Какой сегодня день: даты и события 8 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 мая 2022 года.
- День матери. Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери (Mother’s Day).
Этому празднику уже более ста лет. Хотя истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.
- Марк Ключник. В этот день отмечается память Марка — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы.
В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».
По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».
- Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне
- День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России
- День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России
- День памяти святых жен-мироносиц
Знаменательные даты и события
- 1910 Состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой
- 1945 Подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы
- 1945 Завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск
- 1949 В Берлине торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом
- 1965 В СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой»
- 1967 Состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата»
Персоны
- 1744 — 1818
Николай Новиков
русский просветитель, издатель, журналист
- 1770 — 1830
Василий Пушкин
русский поэт, дядя А.С. Пушкина
- 1779 — 1831
Константин Романов
русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант
- 1848 — 1903
Поль Гоген
французский живописец, скульптор-керамист и график
- 1849 — 1919
Вера Засулич
русская революционерка и писательница
- 1902 — 1994
Андре Львов
французский микробиолог, Нобелевский лауреат
- 1903 — 1971
Фернандель
французский актер, знаменитый комик
- 1906 — 1977
Роберто Росселлини
итальянский кинорежиссёр
- 1934 — 2019
Евгений Крылатов
советский и российский композитор, народный артист России
- р. 1946
Юрий Мамин
советский и российский режиссер, сценарист, телеведущий, актер
- р. 1962
Валерий Тодоровский
российский режиссер, сценарист, продюсер