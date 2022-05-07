общество
Какой сегодня день: даты и события 7 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 мая 2022 года.
- День радио. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи.
В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днем радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.
- День создания Вооруженных Сил России. Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС России) — государственная военная организация России, главная задача которой — вооруженная защита целостности и неприкосновенности территорий страны, отражение агрессии, направленной против Российской Федерации, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами России.
7 мая 1992 года президентом РФ было подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.
- Евсей — Овсы отсей. В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никомидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.
В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.
К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.
Знаменательные даты и события
- 1755 Состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня — МГУ имени М.В. Ломоносова)
- 1780 Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу
- 1934 В РСФСР образована Еврейская автономная область
- 1985 Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»
Персоны
- 1750 — 1825
Антонио Сальери
итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог
- 1812 — 1889
Роберт Браунинг
английский поэт и драматург
- 1833 — 1897
Иоганнес Брамс
немецкий композитор, пианист и дирижер
- 1840 — 1893
Петр Чайковский
русский композитор, дирижер, педагог
- 1896 — 1982
Павел Александров
советский математик, академик
- 1919 — 1952
Эва Перон
первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона
- 1920 — 1979
Алексей Смирнов
советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР
- 1930 — 1997
Игорь Безродный
советский скрипач, дирижер, педагог, народный артист РСФСР
- р. 1946
Владимир Бортко
советский и российский режиссер, сценарист, народный артист России и Украины