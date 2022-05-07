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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 7 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 7 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 мая 2022 года.

  • День радио. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи.
    В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днем радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
    Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.
  • День создания Вооруженных Сил России. Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС России) — государственная военная организация России, главная задача которой — вооруженная защита целостности и неприкосновенности территорий страны, отражение агрессии, направленной против Российской Федерации, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами России.
    7 мая 1992 года президентом РФ было подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.
  • Евсей — Овсы отсей. В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никомидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.
    В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.
    К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Знаменательные даты и события

  • 1755 Состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня — МГУ имени М.В. Ломоносова)
  • 1780 Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу
  • 1934 В РСФСР образована Еврейская автономная область
  • 1985 Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»

Персоны

  • 1750  — 1825
    Антонио Сальери
    итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог
  • 1812  — 1889
    Роберт Браунинг
    английский поэт и драматург
  • 1833  — 1897
    Иоганнес Брамс
    немецкий композитор, пианист и дирижер
  • 1840  — 1893
    Петр Чайковский
    русский композитор, дирижер, педагог
  • 1896  — 1982
    Павел Александров
    советский математик, академик
  • 1919  — 1952
    Эва Перон
    первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона
  • 1920  — 1979
    Алексей Смирнов
    советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР
  • 1930  — 1997
    Игорь Безродный
    советский скрипач, дирижер, педагог, народный артист РСФСР
  • р. 1946
    Владимир Бортко
    советский и российский режиссер, сценарист, народный артист России и Украины

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