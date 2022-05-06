Во время обысков у них изъяли огнестрельное оружие, кастеты, металлические телескопические дубинки, а также нацистскую и неофашистскую атрибутику, сообщает ТАСС.

Семеро подростков подозреваются в осквернении памятников, поджоге кафе, нападении на человека и нанесении на стены госучреждений нацистских надписей.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области пресечена деятельность экстремистского сообщества, специализирующегося на совершении преступлений по мотивам национальной ненависти, а также осквернении мемориальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне. Шести участникам экстремистского сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. Уточняется, что четверо из семи задержанных являются несовершеннолетними.

Также в сообщении отмечается, что в своей деятельности участники сообщества использовали тактику одной из запрещенных в России неонацистских террористических организаций. По информации пресс-службы, подростки проживали в разных городах Ростовской области и держали связь через закрытую группу, созданную в одном из мессенджеров. Также они встречались на спортивных занятиях в одном из населенных пунктов области.

Кроме того, сотрудники УФСБ зафиксировали признаки подготовки ряда тяжких преступлений. Во время обысков по местам жительства участников группировки обнаружены и изъяты огнестрельное оружие ограниченного поражения, кастеты, металлические телескопические дубинки, мобильные устройства и магнитные носители информации, а также значительное количество нацистской и неофашистской атрибутики.

В отношении лидеров группы возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»), в отношении остальных членов группировки — по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).