Спортивное мероприятие, посвященное Дню Победы, в которой приняли участие более сотни учащихся больших и малых школ, а также ссузов, стартовала в Каменске 6 мая в 10.00.

Маршрут традиционно проходил по пр. Карла Маркса. Вся задействованная трасса была поделена на 12 этапов, каждый из которых составлял примерно 100-120 м (1 этап – от пл. Труда до музея, второй – от музея до городского фонтана и т. д.). Старт и финиш – на центральной площади города. В качестве главного судьи эстафеты выступал Сергей Назаров.