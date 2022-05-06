В преддверии Дня Победы губернатор Голубев впервые вручил областную награду – медаль Алексея Береста.

Первые медали Василий Голубев вручил пятерым военнослужащим участникам специальной военной операции 6 мая на торжественном собрании в Ростовском музыкальном театре, сообщает региональная пресс-служба.

Региональная награда в честь 100-летия героического земляка Алексея Прокофьевича Береста была учреждена в прошлом году по решению донского главы. Она адресована гражданам за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Сегодня первые медали Береста получили потомки поколения победителей – военнослужащие, которые с честью исполняют воинский долг на Украине, защищают мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик от неонацистов – как когда-то их прадеды. В этих наградах – глубокое признание жителями Дона ваших заслуг, товарищи солдаты и офицеры, в установлении мира на братской земле, — сказал В. Голубев.