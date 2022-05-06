Соответствующее постановление* подписало Правительство РФ.

Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы текущего года на год. Перенос сроков будет осуществлен автоматически. Никаких заявлений подавать не придется.

Льгота распространяется на организации и ИП, которые по состоянию на 1 апреля 2022 года осуществляли деятельность в области растениеводства и животноводства, производства пищевых продуктов, напитков, одежды и текстиля, компьютеров и электрооборудования.

Отсрочка распространяется на 2,8 млн предприятий страны.

*Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 г. № 776.