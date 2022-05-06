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Предприятия части отраслей получат автоматическую отсрочку по страховым взносам
Соответствующее постановление* подписало Правительство РФ.
Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы текущего года на год. Перенос сроков будет осуществлен автоматически. Никаких заявлений подавать не придется.
Льгота распространяется на организации и ИП, которые по состоянию на 1 апреля 2022 года осуществляли деятельность в области растениеводства и животноводства, производства пищевых продуктов, напитков, одежды и текстиля, компьютеров и электрооборудования.
Отсрочка распространяется на 2,8 млн предприятий страны.
*Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 г. № 776.