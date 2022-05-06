В перечне 96 пунктов товаров, среди них — электроника, мебель, оружие, боеприпасы, ядерные реакторы, транспортные средства, фото- и кинотехника, медицинские инструменты.

Среди брендов указаны Apple, Samsung, Microsoft, Dell, Xbox, Playstation, Nintendo, Land Rover, Bentley, Porsche, Renault, Nissan, General Motors, Tesla. А также фармацевтическая продукция — O.B., Carefree.

В перечень также вошли железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.

Ранее правительство России разрешило параллельный импорт — он позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.

ССЫЛКА НА САМ ДОКУМЕНТ.