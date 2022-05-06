Два пандемийных года лишили жителей города возможности пройти в День Победы по улицам с портретами героев войны, отдать им честь памятью об их подвиге. Теперь же традиция возвращается. Для многих каменчан это очень важно!

– Для меня «Бессмертный полк» – это память о подвиге наших родных, близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, об узниках фашистских лагерей, – говорит руководитель каменского Совета ветеранов Валентина Красивская. – Память о мужестве и беззаветной любви к Родине. И напоминание странам Запада о том, что мы непобедимы.

Программа праздника 9 мая в Каменске-Шахтинском

В центре города

10.00 – построение колонн «Бессмертного полка». Начало шествия в 11.00 от городского фонтана по правой стороне проезжей части проспекта К. Маркса. Шествие пройдет до ул. Ленина, а затем по другой стороне проспекта до пл. Труда.

Напоминаем – в мкр. Заводском и Лиховском шествий не будет, каменчане из микрорайонов могут присоединиться к колоннам в центре Каменска.

Также 9 мая почтить память павших и возложить цветы и венки можно на торжественных митингах, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

10.00-11.45 на пл. Труда у мемориального комплекса «Героям гражданской и Великой Отечественной войн»;

в 10.30 в парке Победы мкр. Лиховского;

в 10.00-10.30 в мкр. Заводском, в парке мкр. Заводского у памятника маршалу Жукову.

Еще одним традиционным мероприятием Дня Победы является солдатская полевая кухня. Отведать каши с дымком можно возле ДК им. Маяковского в Каменске – в 13.00-13.30; в парке Победы в мкр. Лиховском – в 11.00.

Досуг

12.00 Показательные выступления воспитанников СШОР №1. Ул. Ленина, 55

19.00-21.00 Развлекательная программа «Армейский калейдоскоп» (конкурсы, игры, дискотека). Летняя эстрада ДК им. Маяковского

13.00 – 13.30 Работа полевой кухни «Солдатская кухня». Площадка ДК им. Маяковского

17.30-20.00 Ретро площадка «Салют Победы в наших песнях». ДК им. Маяковского

11.45-12.30 Исторический квест «Маршруты памяти». Детская площадка парка мкр. Заводского

15.00-16.00. Музыкальная программа «Песни, сошедшие с экрана». Правая аллея парка мкр. Заводского

16.00-18.00 Ретро-вечер «Танцевальная площадка юности моей». Центральная аллея парка мкр. Заводского

18.00-20.00 Ретро площадка «Ритмы победного мая». ДК машиностроителей

14.00- 15.00 Культурно-развлекательная программа «В бой идет одна детвора». Парк железнодорожников (мкр. Лиховской)

16.00-19.45 Танцевальная ретро площадка. Парк железнодорожников (мкр. Лиховской)

19.45 – 20.00 Акция «Стена памяти». Парк железнодорожников (мкр. Лиховской)

22.00 Городской праздничный фейерверк. Набережная Каменска.

Концерты