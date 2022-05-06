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Какой сегодня день: даты и события 6 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 мая 2022 года.
- День святого Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.
Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
С давних пор Георгий почитался у многих народов. Праздник в честь святого пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов, в которых Георгий является покровителем земледелия и скотоводства.
На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства.
- Юрий Вешний, Егорьев день. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.
Знаменательные даты и события
- 1715 В России издан первый «Артикул воинский»
- 1906 Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи
- 1991 День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи»
- 1994 Состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию
Персоны
- 1841 — 1880
Иван Суриков
русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе
- 1856 — 1939
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австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа
- 1871 — 1935
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французский химик, Нобелевский лауреат
- 1871 — 1935
Виктор Гриньяр
французский химик, Нобелевский лауреат
- 1895 — 1958
Борис Ромашов
советский драматург, актер, режиссер и театральный критик
- 1901 — 1992
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немецкая и американская киноактриса
- 1907 — 1941
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советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны
- 1913 — 1972
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советский писатель
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советский футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР
- 1922 — 2019
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советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР