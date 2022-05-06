Холодный фронт задерживается в Ростовской области, непривычно низкие температуры в компании с дождями синоптики прогнозируют до конца мая.

Четыре празднично-выходных дня в Каменске обещают быть преимущественно пасмурными, но без осадков и без сильных ветров. Солнышко будет проглядывать регулярно, особенно 8 и 9 мая. К вечеру Дня Победы может брызнуть легкий весенний дождик.

Согласно gismeteo.ru, максимальная дневная температура в Каменске на выходные дни такова:

7 мая +15 °С

8 мая +18°С

9 мая +20°С

10 мая +14°С

Погодный сервер rp5.ru дает прогноз на эти же дни на градус меньше (по дневному максимуму).

Средние ночные температуры 7-10 мая: +5 — +6 °С, так что теплые одеяла пока прятать не надо.