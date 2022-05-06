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День Победы обещает быть теплым
Холодный фронт задерживается в Ростовской области, непривычно низкие температуры в компании с дождями синоптики прогнозируют до конца мая.
Четыре празднично-выходных дня в Каменске обещают быть преимущественно пасмурными, но без осадков и без сильных ветров. Солнышко будет проглядывать регулярно, особенно 8 и 9 мая. К вечеру Дня Победы может брызнуть легкий весенний дождик.
Согласно gismeteo.ru, максимальная дневная температура в Каменске на выходные дни такова:
- 7 мая +15 °С
- 8 мая +18°С
- 9 мая +20°С
- 10 мая +14°С
Погодный сервер rp5.ru дает прогноз на эти же дни на градус меньше (по дневному максимуму).
Средние ночные температуры 7-10 мая: +5 — +6 °С, так что теплые одеяла пока прятать не надо.