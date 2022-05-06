Банки России предупреждает об ограничениях в переводах в другие банки по системе быстрых платежей (СБП) из-за технических работ.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны. О возобновлении обычного режима работы сервисов будет сообщено дополнительно», – сообщил регулятор 6 мая.