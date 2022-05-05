Ко Дню Победы ансамбль песни и танца «Легенда» Ростовской областной филармонии подготовил концертную программу «Нам завещаны память и слова».

Ансамбль «Легенда» в нашем регионе знают давно: в 2014 году коллектив покинул Луганск, спасаясь от боевых действий, и обосновался в Ростовской области. В этом году «Легенда», которая состоит из 20 человек, стала одним из девяти творческих коллективов Ростовской государственной филармонии.

В Каменске голосистые соседи дадут один-единственный концерт. Он состоится 9 мая в 17.00 в большом зале ДК им. Гагарина. По многочисленным отзывам, особенность ансамбля в том, что все артисты поют, танцуют и играют. Причем делают это ярко, интересно, профессионально, широко используя в своем творчестве фольклор и традиции народной культуры. Каждый концерт – потрясающее шоу, а поют так, что пробирает до мурашек.

«Легенда» является постоянным участником литературно-фольклорного фестиваля «Шолоховская весна», международного фестиваля стран СНГ и Балтии «Содружество». Коллектив много гастролировал в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Италии, Франции, Швейцарии. При поддержке областного правительства ансамбль был сохранен в полном составе. Художественным руководителем и главным хормейстером ансамбля является заслуженный деятель искусств Украины Марина Комарова, балетмейстером-постановщиком – Юрий Одринский.

В этом году каменчане услышат программу «Нам завещаны память и слава», подготовленную ко Дню Победы.