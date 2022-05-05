В Ростовской области усилены меры профилактики по предотвращению завоза и распространения холеры. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

В частности, утвержден план мероприятий по обеспечению санитарной охраны территории, определены лечебно-профилактические организации области, которые будут перепрофилированы под спецгоспитальную базу на случай осложнения ситуации по особо опасным инфекциям, в том числе и холере. В некоторых медучреждениях провели учения с вводом условного больного холерой. В мае будет проведена проверка готовности медиков, специально для них пройдут дополнительные обучающие семинары.

Напомним, ранее глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова предупредила приграничные регионы о вероятности завоза холеры.