Министерство жилищно-коммунального хозяйства разработало интерактивную карту поиска контейнеров раздельного складирования отходов 1 и 2 класса опасности.

— Чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы не подлежат переработке. Раздельный сбор ТКО поможет защититься от негативного воздействия на человека и окружающую природу. Благодаря сортировке опасные виды отходов не попадут на свалку, а будут утилизированы надлежащим способом, — цитирует региональная пресс-служба министра ЖКХ Сергея Сизикова.

Отметим, сегодня на Дону действуют более 100 пунктов по приему ламп и батареек.

Интерактивная карта.