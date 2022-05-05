общество
Какой сегодня день: даты и события 5 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 мая 2022 года.
- День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.
- День Луки. Лука, которого православные люди поминают в этот день, был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.
В ляльное время — период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны. Если женщина хотела зачать ребенка, она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.
Знаменательные даты и события
- 1764 В Петербурге основан Смольный институт благородных девиц
- 1912 Открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция)
- 1912 День советской печати – вышел первый номер газеты «Правда»
- 1921 День рождения духов «Шанель № 5» – в Париже состоялась их презентация
- 1945 В Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов
- 1945 Началась Пражская наступательная операция советских войск
- 1989 Состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра»
- 2000 Ущерб от нового компьютерного вируса «I love you» составил только в Северной Америке миллиард долларов
Персоны
- 1769 — 1821
Наполеон I Бонапарт
французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815)
- 1818 — 1883
Карл Маркс
немецкий философ, экономист, социолог
- 1877 — 1914
Георгий Седов
русский гидрограф и полярный исследователь
- 1883 — 1957
Михаил Гнесин
советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор
- 1915 — 1994
Евгений Долматовский
советский поэт и прозаик
- р. 1937
Юрий Назаров
советский и российский актер театра и кино, народный артист России
- 1941 — 2004
Александр Рагулин
советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный
- р. 1952
Анатолий Артамонов
российский политик и государственный деятель, доктор экономических наук
- 1957 — 2002
Андрей Ростоцкий
советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, заслуженный артист РСФСР
- р. 1966
Любовь Егорова
советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России