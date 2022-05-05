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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 мая 2022 года.

  • День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. 
  • День Луки. Лука, которого православные люди поминают в этот день, был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.
    В ляльное время — период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны. Если женщина хотела зачать ребенка, она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.

Знаменательные даты и события

  • 1764 В Петербурге основан Смольный институт благородных девиц
  • 1912 Открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция)
  • 1912 День советской печати – вышел первый номер газеты «Правда»
  • 1921 День рождения духов «Шанель № 5» – в Париже состоялась их презентация
  • 1945 В Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов
  • 1945 Началась Пражская наступательная операция советских войск
  • 1989 Состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра»
  • 2000 Ущерб от нового компьютерного вируса «I love you» составил только в Северной Америке миллиард долларов

Персоны

  • 1769  — 1821
    Наполеон I Бонапарт
    французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815)
  • 1818  — 1883
    Карл Маркс
    немецкий философ, экономист, социолог
  • 1877  — 1914
    Георгий Седов
    русский гидрограф и полярный исследователь
  • 1883  — 1957
    Михаил Гнесин
    советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор
  • 1915  — 1994
    Евгений Долматовский
    советский поэт и прозаик
  • р. 1937
    Юрий Назаров
    советский и российский актер театра и кино, народный артист России
  • 1941  — 2004
    Александр Рагулин
    советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный
  • р. 1952
    Анатолий Артамонов
    российский политик и государственный деятель, доктор экономических наук
  • 1957 — 2002
    Андрей Ростоцкий
    советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, заслуженный артист РСФСР
  • р. 1966
    Любовь Егорова
    советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России

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