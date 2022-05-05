Илья Белоусов из СШОР № 1 получил диплом «За лучшую технико-тактическую подготовку».

25-30 апреля в селе Каширское Воронежской области прошло первенство ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет и девушек 15-16 лет (отборочные соревнования к первенству России) и IX традиционный турнир по боксу «Пересвет», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, уроженцев Каширского района.

До участия в соревнованиях было допущено 166 спортсменов из 21 региона Российской Федерации. Ростовскую область представляли шесть спортсменов, из них трое из Каменска: Анастасия Верещагина, Илья Белоусов (тренер Олег Головков) и Тигран Айрапетян (тренер Армен Маргарян).

Тигран провел четыре боя и уступил соперникам с незначительным отрывом, завоевав 2 место. Анастасия Верещагина также стала серебряным призером соревнований. Илья Белоусов провел четыре боя, во всех одержал победу, завоевал чемпионское золото и право участвовать в первенстве России. Также Илью признали лучшим боксером турнира.