Запланированное ранее шествие в мкр. Заводском и Лиховском 9 мая не состоится. Но все желающие могут принять участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет в центре Каменска в 11.00.

Жителей мкр. Заводского и Лиховского, желающих принять участие в акции 9 мая, приглашают присоединиться к центральной городской колонне, поскольку в целях обеспечения антитеррористической безопасности акция в микрорайонах проводиться не будет. Об этом «ПИКу» сообщила начальник городского отдела культуры Ирина Киселева.

Формирование колонны начнется в 10.00 возле городского фонтана. Начало шествия в 11.00. Колонна в центре города пройдет по правой стороне проезжей части пр. К. Маркса до ул. Ленина и обратно по левой стороне проезжей части проспекта до пл. Труда.

Внимание! Присоединиться к колонне можно будет только пройдя через досмотровые пункты. В целях обеспечения безопасности к участию в акции будут допускаться граждане без ручной клади (женских сумочек, пакетов и т.д.).