Движение транспорта по центральному проспекту от ул. Горького до ул. Ворошилова будет перекрыто с 9.00 до 13.00.

Как сообщает городская пресс-служба, движение будет перекрыто в связи проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После окончания мероприятия движение транспорта по проспекту будет возобновлено.

Во время эстафеты остановки городского общественного транспорта будут осуществляться по пер. Крупской.