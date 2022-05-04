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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Водитель, задолжавший в казну 200 тысяч рублей, попался на трассе в районе Каменска

происшествия

Водитель, задолжавший в казну 200 тысяч рублей, попался на трассе в районе Каменска

Водитель, задолжавший в казну 200 тысяч рублей, попался на трассе в районе Каменска

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Судебные приставы совместно с ГИБДД ежеквартально проводят стихийные рейды –  они останавливают автомобилистов и проверяют наличие у них всевозможных долгов. 

В ходе одного из таких рейдов в конце апреля на трассе М4 «Дон» близ Каменска-Шахтинского приставы и сотрудники ГИБДД  проверили около 50 машин и обнаружили неплательщиков алиментов, услуг ЖКХ и штрафов ГИБДД.  К примеру, только у одного неплательщика оказалось неоплаты на 200 тыс. руб.

Напомним, служба судебных приставов исполняет решения судов по взысканию долгов с граждан. В первую очередь приставов интересуют те, кто не платит налоги, алименты, кредиты и штрафы. Приставы являются должностными лицами и наделены полномочиями проводить разыскные мероприятия, а также изымать имущество в счет уплаты долга. И как бы ни возмущались многие водители, рейды судебных приставов не противоречат закону. 

Более того, в ходе проведения таких обследований приставы имеют право даже автомобиль изъять – правда, только по решению суда, и в этом случае у них на руках должен быть исполнительный лист. Изъять имущество могут, если должник отказывается или не может на месте оплатить долг. Причем в зависимости от суммы долга конфисковать могут даже отдельные части автомобиля, например магнитолу или запасное колесо.

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