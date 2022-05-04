Судебные приставы совместно с ГИБДД ежеквартально проводят стихийные рейды – они останавливают автомобилистов и проверяют наличие у них всевозможных долгов.

В ходе одного из таких рейдов в конце апреля на трассе М4 «Дон» близ Каменска-Шахтинского приставы и сотрудники ГИБДД проверили около 50 машин и обнаружили неплательщиков алиментов, услуг ЖКХ и штрафов ГИБДД. К примеру, только у одного неплательщика оказалось неоплаты на 200 тыс. руб.

Напомним, служба судебных приставов исполняет решения судов по взысканию долгов с граждан. В первую очередь приставов интересуют те, кто не платит налоги, алименты, кредиты и штрафы. Приставы являются должностными лицами и наделены полномочиями проводить разыскные мероприятия, а также изымать имущество в счет уплаты долга. И как бы ни возмущались многие водители, рейды судебных приставов не противоречат закону.

Более того, в ходе проведения таких обследований приставы имеют право даже автомобиль изъять – правда, только по решению суда, и в этом случае у них на руках должен быть исполнительный лист. Изъять имущество могут, если должник отказывается или не может на месте оплатить долг. Причем в зависимости от суммы долга конфисковать могут даже отдельные части автомобиля, например магнитолу или запасное колесо.