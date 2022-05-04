По данным страховых служб, самыми угоняемыми автомобилями стали Hyundai, Kia и Toyota. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на информацию аналитики Страхового дома ВСК.

При этом количество угонов в первом квартале выросло на 20%. Прогнозы страховщиков по росту угонов начинают сбываться.

Среди авто марки Hyundai угонщики предпочли кроссовер Santa Fe, а также Solaris и Creta. Среди автомобилей Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota это были Land Cruiser и Camry.

При этом эксперты уточняют, что угонщики действуют не с целью перепродажи, а с целью разбора на запчасти.