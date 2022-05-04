На главном вокзале Каменска его встречали сотни горожан. Надо признать, в этом году на перроне было особенно многолюдно.

Уже на подступах к вокзалу было видно, что ожидается неординарное для города событие. Дороги утопали в пробках, привокзальная площадь оцеплена по периметру, а людей пропускали по одному через пропускной пункт со служебной собакой и металлоискателями.

На самом же перроне яблоку негде было упасть – людской поток перекинулся даже на железнодорожный мост.

И вот вдалеке взревел долгожданный гудок – к перрону величаво, под несмолкаемый гул приветствий, аплодисментов подошел победный состав. В этом году он был сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны: паровоза Эр 739-99, теплушек, вагона-салона, платформ для перевозки техники.

Едва стих лязг колес, как на перроне началось театрализованное представление, подготовленное артистами ростовского ДК железнодорожников и другими творческими силами областной столицы. В этом году концертная программа была посвящена работе железной дороги в годы Великой Отечественной.

Чуть позже жители и гости города смогли осмотреть состав и сделать селфи на фоне раритетного паровоза.

Напомним, первую остановку ретро-поезд «Победа» сделал 21 апреля в Махачкале. Затем побывал в Нальчике, Назрани, Владикавказе, Минеральных Водах, Черкесске, Майкопе и Краснодаре. В Ростов состав прибудет 7 мая.