анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 4 мая!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 18-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- «Лога» уступили только Байкалу. «Точкой притяжения» номер два в стране каменский парк «Лога» назвали россияне, голосовавшие в конкурсе «Маршрут построен», организованном ИД «Комсомольская правда» при поддержке Ростуризма. В этой номинации первое место заняло озеро Байкал, а второе наш уникальный парк «Лога»! »2-3
- Приказано чинить канализации. Правительство РФ снимет ограничения и разрешит водоканалам тратить все деньги потребителей на ремонт сетей. Может, и в Каменске сдвинется. /4-5
- Будут салют и поезд Победы. Что, где, когда на 9 мая в Каменске. »2-3, 30
- «Мишка-одессит» родился в Каменске. Вряд ли Леонид Утесов знал, что одна из его главных песен про Одессу написана в маленьком городке Каменске над Северским Донцом. / 16-17
- «Добрый день, дорогие каменчане и гости города». Вспоминая событийные даты и праздники, самое время сказать, что 7 мая, обозначенного в календаре как День радио, мы будем отмечать в этом году 95-летие со дня появления в Каменске городского радио. Это хороший повод освежить в памяти самый известный «голос почетной радистки» каменчанки Галины Митрофановны Гросоловой. /8
- В этом году жители Каменска и Каменского района заинтересовались Богдановкой еще задолго до начала купального сезона на местных озерах. Поводом для всеобщего внимания стала надпись «Я люблю Чистоозерный» на холме перед въездом в поселок. /9