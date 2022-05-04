4 мая в 00.40 в полицию поступило сообщение о том, что в Красносулинском районе (991 км) произошло ДТП, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по РО.

Водитель 1986 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 2112, по предварительным данным, ехал со стороны Москвы, в салоне его автомобиля было пять человек. Мужчина выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.

В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира автомобиля Mercedes, уточняют в ведомстве.