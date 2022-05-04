Воспитанник отделения самбо и дзюдо СШОР № 1 Кирилл Крайнюков и самбист из Донецка Алексей Решетников в составе команды города Воинской славы Ростова-на-Дону стали обладателями второго места на XX международных юношеских соревнований «Победа» среди команд городов-героев, городов Воинской славы и федеральных округов России.

Турнир проходил 2-3 мая в Санкт-Петербурге. Всего в нём приняли участие более 250 спортсменов из Москвы, Волгограда, Бреста, Минска, Новороссийска, Тулы, Мурманска, Смоленска, Ленинграда, Севастополя, Можайска, Феодосии, Колпино, Великие Луки, Грозного, Ростова-на-Дону, Анапы, Коврова, Ельца, ДНР и восьми федеральных округов. На ковер вышли юноши в весовых категориях: 46 кг, 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, +88 кг.

По итогам соревнований среди городов Воинской славы 1 место завоевала команда из Можайска, серебряными призерами соревнований стала команда Ростов-на-Дону, бронза досталась командам из Коврова и Грозного. В номинации «округа» команда ЮФО заняла третье место. В категории «города-герои» чемпионом стала Москва, на втором месте – Смоленск, на третьем – Новороссийск и Волгоград.